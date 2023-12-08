Вранці 8 грудня в Києві та Київській області були зафіксовані вибухи. Інформація про роботу систем протиповітряної оборони надійшла від Telegram-каналу Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Мешканці Київської області! Ракетна атака! У регіоні вже працюють сили ППО.

Адміністрація попросила слідувати інформаційній тиші, а також не знімати та не викладати у мережу роботу наших захисників!

Подбайте про власну безпеку - знаходитеся в укриттях або дотримуйтесь правил "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги.

На даний момент у Києві та області оголошено повітряну тривогу.

Раніше ми писали про те, що зранку була оголошена Україні масштабна повітряна тривога.