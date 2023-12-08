Атака рф: у Києві лунали вибухи [ Редагувати ]
Вранці 8 грудня в Києві та Київській області були зафіксовані вибухи. Інформація про роботу систем протиповітряної оборони надійшла від Telegram-каналу Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
Мешканці Київської області! Ракетна атака! У регіоні вже працюють сили ППО.
Адміністрація попросила слідувати інформаційній тиші, а також не знімати та не викладати у мережу роботу наших захисників!
Подбайте про власну безпеку - знаходитеся в укриттях або дотримуйтесь правил "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги.
На даний момент у Києві та області оголошено повітряну тривогу.
Раніше ми писали про те, що зранку була оголошена Україні масштабна повітряна тривога.
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