У росії в повітрі спалахнув літак (відео) [ Редагувати ]
У росії спалахнув у повітрі літак. Це другий випадок за два дні. Про це повідомляється у Telegram-канали MASH та Astra.
На літаку рейсу "новосибірськ - москва" виникло загоряння двигунів, що призвело до спалаху на борту.
Літак вилетів вчасно. Однак при наборі висоти з обох двигунів раптом полетіли іскри та язики полум'я. Екіпаж запросив у диспетчера посадку, після чого зміг успішно приземлити судно.
Літак негайно приземлився. На борту було 176 осіб - обійшлося без постраждалих.
Під час посадки капітан сказав, що спалахували гальма. Усі пасажири вже вийшли, все гаразд. Рейс призначили на 14:20.
Займання могло статися через те, що двигун працював у нестійкому режимі.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському район.
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