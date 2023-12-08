У росії спалахнув у повітрі літак. Це другий випадок за два дні. Про це повідомляється у Telegram-канали MASH та Astra.

На літаку рейсу "новосибірськ - москва" виникло загоряння двигунів, що призвело до спалаху на борту.

Літак вилетів вчасно. Однак при наборі висоти з обох двигунів раптом полетіли іскри та язики полум'я. Екіпаж запросив у диспетчера посадку, після чого зміг успішно приземлити судно.

Літак негайно приземлився. На борту було 176 осіб - обійшлося без постраждалих.

Під час посадки капітан сказав, що спалахували гальма. Усі пасажири вже вийшли, все гаразд. Рейс призначили на 14:20.

Займання могло статися через те, що двигун працював у нестійкому режимі.

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