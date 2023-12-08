Ракетна атака рф: в Павлоградському районі є жертва та тяжко поранені [ Редагувати ]
В Україні вранці пʼятниці, 8 грудня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про запуск крилатих ракет. У Павлоградському районі ракетна атака обернулась трагічними наслідками.
На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані.
Вся інформація уточнюється. Деталі будуть пізніше.
Раніше ми писали про те, що зранку була оголошена Україні масштабна повітряна тривога.
по темі
Снайпери Сил спеціальних операцій (ССО) здійснюють чіткі удари, знищуючи російських окупантів
Сили протиповітряної оборони успішно збили всі ракети, які летіли на Київ. російські бомбардувальники вперше за кілька місяців здійснили атаку, випустивши крилаті ракети
Рятувальники успішно прибрали наслідки нічної атаки ворога на Харків
росія вже втратила понад 337 тисяч військових у ході конфлікту з Україною. Тільки за останню добу Збройні сили України здійснили успішні операції, внаслідок чого було знищено 990 військових противника
Вранці 8 грудня в Києві та Київській області були зафіксовані вибухи