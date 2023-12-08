росія вже втратила понад 337 тисяч військових у ході конфлікту з Україною. Тільки за останню добу Збройні сили України здійснили успішні операції, внаслідок чого було знищено 990 військових противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України через свій офіційний аккаунт у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 8 грудня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 337 220 (+990) осіб;

танків - 5626 (+8) од;

бойових броньованих машин - 10508 (+26) од.;

артилерійських систем - 8057 (+12) од.;

РСЗВ - 919 од.;

засоби ППО - 605 од;

літаків - 324 од.;

гелікоптери - 324 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+20) од.;

крилаті ракети - 1571 од;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10591 (+30) од.;

спеціальна техніка - 1159 (+3) од.

Нагадаємо, що сили ППО збили три "Шахеди" на Миколаївщині.