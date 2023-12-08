Ще майже тисяча ліквідованих: оновлено втрати окупантів [ Редагувати ]
росія вже втратила понад 337 тисяч військових у ході конфлікту з Україною. Тільки за останню добу Збройні сили України здійснили успішні операції, внаслідок чого було знищено 990 військових противника.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України через свій офіційний аккаунт у Facebook.
Загальні бойові втрати противника станом на 8 грудня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 337 220 (+990) осіб;
- танків - 5626 (+8) од;
- бойових броньованих машин - 10508 (+26) од.;
- артилерійських систем - 8057 (+12) од.;
- РСЗВ - 919 од.;
- засоби ППО - 605 од;
- літаків - 324 од.;
- гелікоптери - 324 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+20) од.;
- крилаті ракети - 1571 од;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10591 (+30) од.;
- спеціальна техніка - 1159 (+3) од.
Нагадаємо, що сили ППО збили три "Шахеди" на Миколаївщині.
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