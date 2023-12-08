Нічна атака рф на Харків: фото та відео наслідків [ Редагувати ]
У пʼятницю, 8 грудня, рятувальники успішно прибрали наслідки нічної атаки ворога на Харків, у результаті масованого ракетного удару, який російські війська завдали місту приблизно 3:00 ранку. Про це свідчать дані прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Одна людина отримала поранення, а також пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.
Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано.
Раніше ми писали про те, що зранку була оголошена Україні масштабна повітряна тривога.
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