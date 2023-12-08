У пʼятницю, 8 грудня, рятувальники успішно прибрали наслідки нічної атаки ворога на Харків, у результаті масованого ракетного удару, який російські війська завдали місту приблизно 3:00 ранку. Про це свідчать дані прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Одна людина отримала поранення, а також пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.

Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано.

Раніше ми писали про те, що зранку була оголошена Україні масштабна повітряна тривога.