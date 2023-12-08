Як снайпери ССО нащпть росіян на Херсонському напрямку (відео) [ Редагувати ]
Снайпери Сил спеціальних операцій (ССО) здійснюють чіткі удари, знищуючи російських окупантів на Херсонському напрямку. Інформацію про це надав Telegram-канал Сил спеціальних операцій.
ССО продовжують працювати на усіх операційних напрямках.
Зокрема, за даними ССО, снайпери 73-го морського центру показали, як знищують окупаційні війська на Херсонщині та поновлюють щоденну статистику втрат противника.
Раніше у ЗСУ підтвердили удар по нафтово-мастильним складам у Луганську.
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