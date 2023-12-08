Сили протиповітряної оборони успішно збили всі ракети, які летіли на Київ. російські бомбардувальники вперше за кілька місяців здійснили атаку, випустивши крилаті ракети. Про це повідомляє Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Близько 10 бомбардувальників випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста. Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці.

За його словами, інформація щодо жертв та руйнувань відсутня.

Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, сьогодні зранку ворог атакував область ракетами,

У регіоні активно працювали сили ППО. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. За оперативною інформацією, постраждалих немає.

За його словами, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей станом на 8:45 вже є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області.

У будинках вибиті вікна, часткові руйнації стін. Аварійні служби вже працюють. Більш детальна інформація щодо пошкоджень - згодом.

Раніше ми писали про те, що зранку була оголошена Україні масштабна повітряна тривога.