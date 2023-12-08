Деталі атаки на Павлоградський район: пошкоджено підприємство, зачепило церкву [ Редагувати ]
У п'ятницю, 8 грудня, під час ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області пошкоджено підприємство. Про це повідомляється у Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Обстрілом зачепило і церкву.
Через масовану ракетну атаку на область є руйнування. В Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді.
За даними голови ОВА, пошкоджене промислове підприємство. Крім того, понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних.
Зачепило церкву. Побите й авто.
Раніше ми писали про те, що зранку була оголошена Україні масштабна повітряна тривога.
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