Польські перевізники продовжують блокувати ділянку кордону з Україною на чотирьох напрямках, це призводить до утворення черг, в яких зараз знаходиться понад 3 тисячі вантажівок.

Цю інформацію повідомив речник Державної прикордонної служби України, Андрій Демченко, під час телемарафону.

За його словами, приблизно 3 300 вантажівок, які очікують на вʼїзд до України, застрягли на території Польщі. Найбільша черга склалася перед пунктом пропуску "Шегині" - більше 1200 вантажівок, і приблизно 850 вантажівок навпроти КПП "Рава-Руська". Найскладніше рухатися на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська".

Якщо говорити про певні категорії вантажів, то вони рухаються. Це і гуманітарні вантажі, інші важливі вантажі, яких потребує Україна. Але сказати, що всі вони мають можливість безперешкодно перетнути кордон - я не можу.

Пропускний пункт "Угринів" продовжує працювати. За минулу добу з України в Польщу через цей КПП проїхало близько 100 пустих вантажівок. У черзі чекають ще близько 270 вантажівок.

Проте, як зазначив Демченко, відкриття ще одного пункту пропуску для пустих вантажівок не послабило блокаду польськими перевізниками кордону.

Блокада розпочалася за кілька тижнів до Чорної п'ятниці, коли бізнес очікував значних прибутків. Тепер під загрозою не лише ці прибутки, але й Різдво, коли в супермаркетах, торговельних центрах і в онлайн-продажах панує загальний ажіотаж.

Економіка вже понесла збитки на суму понад 400 мільйонів євро, як підрахувала Федерація роботодавців України, і за це розплачуватимуться звичайні громадяни. Деякі продукти можуть стати дефіцитними, ціни можуть зрости, а можливість різдвяних знижок може бути взагалі виключена.

"Подробиці" проаналізували, як вплине блокада українсько-польського кордону на наявність продуктів в супермаркетах та їхні цінники.