В Києві на пів року закриють 6 станцій метро: причина [ Редагувати ]
У зв'язку з ремонтом перегінного тунелю, від завтра, 9 грудня, і протягом наступних шести місяців буде призупинено рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки".
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
У цей період потяги Оболонсько-Теремківської лінії метро будуть курсувати між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Рух потягів між "Либідською" та "Деміївською" буде повністю призупинений до завершення робіт.
У той же час станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки" залишатимуться відкритими для пасажирів цілодобово в режимі укриття.
Керівництво Київського метрополітену пояснило, що призупинення руху потягів на вказаному відрізку лінії метро є необхідним заходом для уникнення можливих непередбачених ситуацій у майбутньому.
Так, через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд, - пише КМДА.
Тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" були будовані підземним методом у період з 2008 по 2010 роки в зоні річкової долини Либідь, в умовах складної гірничо-геологічної ситуації.
За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі. За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження, дослідження та інженерні вишукування, з визначенням причин виникнення надзвичайної ситуації і виконати невідкладні заходи із стабілізації конструкцій та відповідні відновлювальні роботи, - додає пресслужба.
Нагадаємо, у Харкові, з січня, розпочне свою роботу метросадок. Групи для дітей старшого дошкільного віку будуть діяти на п'яти станціях метрополітену міста.
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