Ракетний обстріл Київщини: зʼявилися фото наслідків [ Редагувати ]
Фото наслідків ракетної атаки, здійсненої російськими силами на Київщину 8 грудня, опублікували поліцейські. Цей регіон взяв на себе основний удар, оскільки всі цілі російської федерації були знищені на підльоті до столиці.
Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області та МВС.
Сили протиповітряної оборони ефективно спрацювали. На жаль, внаслідок атаки є пошкодження будинків, транспортного засобу, господарських будівель та газової труби. Постраждалих немає, - розповіли в поліції.
На місці інциденту працюють представники поліції та вибухотехнічної служби Київщини, а також рятувальники та фахівці газової служби.
Правоохоронці проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки, - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, вранці 8 грудня в Києві та Київській області були зафіксовані вибухи. Інформація про роботу систем протиповітряної оборони надійшла від Telegram-каналу Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
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