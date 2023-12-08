Повістки в спортзалах роздають і в столиці: співробітників ТЦК помітили в одному з фітнес-центрів [ Редагувати ]
Флешмоб із повістками у спортзалах дістався і столиці.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що співробітників ТЦК помітили у одному з мережевих фітнес-центрів - утім їх нібито не пропустила охорона.
У четвер, 7 грудня, в тренажерних залах Дніпра, відбувся несподіваний рейд Територіального центру комплектування (ТЦК). Під час тренувань чоловікам та тренерам були видані повістки.
Раніше аналогічна подія відбулась в тренажерному залі в Ужгороді.
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