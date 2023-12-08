В Україні буде відкритий публічний доступ до декларацій працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також членів військово-лікарських комісій.

Про це заявила Катерина Бутко, голова Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції, у програмі "Радіо Свобода".

"Декларації представників ТЦК, а також співробітників ВЛК будуть відкриті. Це є виняток, і це було те, що також говорилося при ухваленні законопроєкту. Враховуючи всі скандали з моніторингом способу життя, все, що було виявлено представників ТЦК, їх декларації однозначно мають бути відкриті. Це була позиція в тому числі й голови антикорупційного комітету, і багатьох інших", - сказала Бутко.

У той же час, згідно з її висловлюванням, декларації військовослужбовців, які мобілізовані до складу Збройних сил України, та їхніх сімей залишаються недоступними для громадськості через обставини безпеки.

"Ми не кажемо про те, що мають бути відкриті абсолютно всі декларації. Всі розуміють, у який час ми живемо, і очевидно, що через безпекові складові частина декларацій має бути закрита, тому що це декларації людей військових, це декларації співробітників розвідки, це декларації людей, в яких члени сім'ї мобілізувалися, пішли воювати. Звичайно, такі декларації мають бути закриті",- додала голова Громадської ради.

Крім того, Бутко повідомила, що після прийняття закону про відновлення декларування та відкриття публічного доступу відбулось обговорення процедури конфіденційності тих декларацій, які не призначені для публічної публікації.

"По суті, ось ці 90 днів, а саме скільки минуло з ухвалення закону, пішли на обговорення самого механізму, як же закрити, як же вилучити ці декларації, які небезпечні для публікації для цих людей. І по суті так був придуманий механізм саме вилучення декларації", - зазначила вона.

Нагадаємо, флешмоб із повістками у спортзалах дістався і столиці.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що співробітників ТЦК помітили у одному з мережевих фітнес-центрів - утім їх нібито не пропустила охорона.