Фінляндія відмовилася екстрадувати до України лідера неонацистської ДШРН "Русич" [ Редагувати ]
Суд у Фінляндії відхилив прохання щодо екстрадиції до України лідера неонацистської групи "Русич" - Яна Петровського (Воїслава Тордена), як повідомляє російська служба новин BBC.
Верховний суд Фінляндії, за їхніми словами, не знайшов підстав для затримання і негайно вирішив звільнити Петровського.
В Україні його підозрюють у вчиненні військових злочинів в 2014–2015 роках на території Донецької та Луганської областей.
Цікаво, що Петровський, який є одним із командирів "ДШРГ Русич", перебуває під санкціями Європейського Союзу та Сполучених Штатів, виступає на боці російських окупантів на Донбасі з 2014 року. Група "Русич" відома своїми ультраправими поглядами.
Нагадаємо, Верховний суд Франції 10 листопада відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український бізнесмен Костянтин Жеваго, підозрюваний у розтраті $113 млн банку "Фінанси та Кредит", не повинен бути виданий Україні.
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