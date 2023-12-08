Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги [ Редагувати ]
Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні, включаючи снаряди, безпілотники та автівки. Про це йдеться в офіційній заяві уряду.
До нового військового пакету увійшли:
- розвідувальний безпілотник LUNA NG;
- 10 розвідувальних дронів VECTOR;
- 1 750 снарядів калібру 155 мм;
- 70 автоматичних гранатометів MGW;
- 6 патрульних машин;
- 8 вантажівок Zetros;
- 100 тисяч військових аптечок.
Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на виробництво та постачання 155-мм артилерійських снарядів для України на 142 млн євро. Про це йдеться у заяві компанії.
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