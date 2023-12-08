Листова зелень вважається одним із найкорисніших продуктів, які можна включити до свого раціону. Дослідження підтверджують, що ці овочі сприяють зниженню ризику серцевих захворювань і можуть запобігти розвитку деяких форм раку.

Про це повідомляє eatthis.com.

В 2014 році Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) оприлюднив звіт, у якому було оцінено 47 фруктів і овочів за щільністю поживних речовин. Вибір продуктів базувався на їхньому впливі на хронічні захворювання та вмісті 10% або більше денної норми 17 різних корисних речовин.

Після уважного вивчення цих критеріїв, Центр присвоїв кожному продукту оцінку "щільності поживних речовин".

Ось список найбільш поживних листових овочів:

Салат айсберг

Капуста

Рукола

Кульбаба зелена

Капуста кале

Ендівій

Гірчичний шпинат

Зелень ріпи

Коллард

Салат ромен

Петрушка

Листовий салат

Цикорій

Шпинат

Бурякова зелень

Мангольд

Китайська капуста

Крес-салат

Нагадаємо, неконтрольоване вживання антибіотиків призводить до виживання певної кількості бактерій, які набувають стійкості до ліків, що значно ускладнює подальшу боротьбу із хворобою.