Експерти назвали 18 листових овочів, які покращать стан здоровʼя [ Редагувати ]
Листова зелень вважається одним із найкорисніших продуктів, які можна включити до свого раціону. Дослідження підтверджують, що ці овочі сприяють зниженню ризику серцевих захворювань і можуть запобігти розвитку деяких форм раку.
Про це повідомляє eatthis.com.
В 2014 році Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) оприлюднив звіт, у якому було оцінено 47 фруктів і овочів за щільністю поживних речовин. Вибір продуктів базувався на їхньому впливі на хронічні захворювання та вмісті 10% або більше денної норми 17 різних корисних речовин.
Після уважного вивчення цих критеріїв, Центр присвоїв кожному продукту оцінку "щільності поживних речовин".
Ось список найбільш поживних листових овочів:
- Салат айсберг
- Капуста
- Рукола
- Кульбаба зелена
- Капуста кале
- Ендівій
- Гірчичний шпинат
- Зелень ріпи
- Коллард
- Салат ромен
- Петрушка
- Листовий салат
- Цикорій
- Шпинат
- Бурякова зелень
- Мангольд
- Китайська капуста
- Крес-салат
Нагадаємо, неконтрольоване вживання антибіотиків призводить до виживання певної кількості бактерій, які набувають стійкості до ліків, що значно ускладнює подальшу боротьбу із хворобою.
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