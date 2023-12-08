Троє народних депутатів склали мандат [ Редагувати ]
Верховна Рада достроково припинила повноваження трьох народних депутатів: Максима Єфімова, Дмитра Шпенова та Віталія Данілова.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
"Дострокове припинення повноважень народного депутата України Єфімова М.В. (Фракція "Відновлення"). Мажоритарник, тобто його місце буде вільне до завершення війни.
Дострокове припинення повноважень народного депутата України Шпенова Д.Ю. (Позафракційний). Мажоритарник, теж саме.
Дострокове припинення повноважень народного депутата України Данілова В.Б. (Фракція "Батьківщина"). Замість нього зайде інший по списку.
ЗА - Єфімова ( 283), Данілова (291) та Шпенова (289)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, законопроект щодо обмеження ставок за мікрокредитами було схвалено у другому читанні Верховною Радою. За відповідний законопроект (№ 9422) проголосували 255 народних депутатів.
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