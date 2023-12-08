Російський диктатор володимир путін оголосив, що буде висуватися на новий президентський термін у 2024 році.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Про це президент росії сказав під час заходу на честь дня героїв вітчизни. Так, на заході у Кремлі путін повідомив Артему Жозі, так званому "герою "ДНР", про свої наміри висуватися на новий президентський термін, повідомляє кореспондент "РИА Новости". За словами Жоги, путін "без зволікань погодився йти на новий президентський термін, коли його про це попросили".

Сергій Невєров, заступник голови Державної думи Федеральних зборів рф від партії "Единая россия", зазначив перед журналістами, що політсила "безумовно підтримує висунення путіна кандидатом у президенти і зробить усе для його перемоги".

Дмитро Пєсков, речник Кремля, в коментарях для журналістів заявив, що заява путіна про те, що він прийняв рішення балотуватися на новий термін, "не була заздалегідь підготовленою - він реагував на звернення".

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін висунув завдання окупантам захопити Луганську та Донецьку області України в межах їхніх адміністративних кордонів.