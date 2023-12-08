У МОЗ заявили, що на Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A [ Редагувати ]
Спалах гепатиту A в Вінницькій області був припинений. Однак залишається можливість виявлення поодиноких випадків цього захворювання протягом наступних місяців.
Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Спалах завершується: кількість як госпіталізованих, так і нових випадків, на Вінниччині зменшується, що підтверджує ефективність протиепідемічних заходів та відсутність постійного джерела інфікування.
Однак через тривалий інкубаційний період (14–28 днів) та можливий безсимптомний перебіг захворювання щонайменше протягом одного-двох місяців ми ще будемо реєструвати поодинокі випадки захворювання на гепатит", - наголосив він.
Відзначено, що протягом періоду з 16 жовтня по 7 грудня було лабораторно підтверджено 333 випадки гепатиту A: 30 пацієнтів знаходяться на лікуванні, а 267 вже були виписані з медичних закладів.
Міністерство охорони здоров'я наголошує, що для зупинення поширення вірусу гепатиту A в область було доставлено понад 2 тисячі доз вакцини. Зокрема, 669 медичних працівників та 151 особа з "кола контактних осіб" отримали щеплення.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано випадки захворювання гепатитом A у шести областях. Міністерство охорони здоров'я України звернуло увагу громадян на основні правила для запобігання цьому захворюванню.
по темі
Листова зелень вважається одним із найкорисніших продуктів, які можна включити до свого раціону
Цього року майже на грип, коронавірус і ГРВІ перехворіли вже 1,3 млн українців, це на 40% більше порівняно з минулим епідемічним сезоном. Зараз триває епідемічний сезон, який супроводжується стрімким зростанням захворюваності
Міністерство охорони здоров'я продовжує фіксувати окремі випадки кору в Україні
Лише на Буковині, приміром, кількість людей із серцевими недугами зросла на третину. І якщо раніше за допомогою зверталися пацієнти 60+, то нині гострий інфаркт міокарда виявляють у набагато молодших. Як вберегти своє серце і як розпізнати перші тривожні симптоми?
Лікар визначив сім правил для точного вимірювання артеріального тиску в домашніх умовах