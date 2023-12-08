Спалах гепатиту A в Вінницькій області був припинений. Однак залишається можливість виявлення поодиноких випадків цього захворювання протягом наступних місяців.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Спалах завершується: кількість як госпіталізованих, так і нових випадків, на Вінниччині зменшується, що підтверджує ефективність протиепідемічних заходів та відсутність постійного джерела інфікування.

Однак через тривалий інкубаційний період (14–28 днів) та можливий безсимптомний перебіг захворювання щонайменше протягом одного-двох місяців ми ще будемо реєструвати поодинокі випадки захворювання на гепатит", - наголосив він.

Відзначено, що протягом періоду з 16 жовтня по 7 грудня було лабораторно підтверджено 333 випадки гепатиту A: 30 пацієнтів знаходяться на лікуванні, а 267 вже були виписані з медичних закладів.

Міністерство охорони здоров'я наголошує, що для зупинення поширення вірусу гепатиту A в область було доставлено понад 2 тисячі доз вакцини. Зокрема, 669 медичних працівників та 151 особа з "кола контактних осіб" отримали щеплення.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано випадки захворювання гепатитом A у шести областях. Міністерство охорони здоров'я України звернуло увагу громадян на основні правила для запобігання цьому захворюванню.