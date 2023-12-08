Пошукові роботи в Новогродівці завершені [ Редагувати ]
Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яких вбила російська ракета у Новогродівці, на Донеччині.
Про це повідомляє МВС.
Один із знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень. Особу загиблої встановили за допомогою ДНК-аналізу. Раніше поліцейські ідентифікували її чоловіка та 8-річну доньку.
російська ракета забрала життя 4-х людей: молодої родини та 62-річного чоловіка.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти влаштували масований удар, випустивши шість ракет "С-300" одночасно по трьох містах Донецької області - Покровську, Мирнограду та Новоградівці.
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