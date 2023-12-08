Рада на вимогу ЄС збільшила чисельність детективів НАБУ [ Редагувати ]
Верховна Рада підтримала законопроект про збільшення чисельності детективів Національного антикорупційного бюро. За - 332 депутати. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Рада підтримала в цілому збільшення на 300 людей склад НАБУ. Збільшити граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб.
Законопроект передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад:
- у 2024 році - на 100 посад;
- у 2025 році - на 100 посад;
- у 2026 році - на 100 посад.
У рішенні Єврокомісії про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС перераховано чотири вимоги:
- збільшити штат НАБУ;
- виключити з закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки майна, придбаного чиновниками до вступу на держслужбу;
- ухвалити закони за рекомендацією Венеційської комісії щодо нацменшин, державної мови, медіа та освіти;
- врегулювати лобіювання "за європейськими стандартами".
по темі
Верховна Рада на засіданні 8 грудня схвалила в цілому законопроєкт №10288-1, який передбачає зміни до деяких законів щодо прав національних меншин
Верховна Рада на найближчому засіданні має проголосувати аконопроект про нацменшини, на якому наполягала Угорщина. Таким чином Київ зніме останню перепону, яку Будапешт наводить в якості аргументу проти початку переговорів про вступ України до ЄС
Зустріч відбудеться напередодні саміту ЄС, на якому обговорюватиметься членство України та фінансова допомога Києву. Макрон спробує відмовити Орбана блокувати початок переговорів щодо вступу України до ЄС
Комітет Ради схвалив законопроєкт щодо позбавлення державних нагород зрадників України
Народний депутат Дмитро Шпенов подав заяву про складання мандату. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів на скарги народних депутатів "Європейської солідарності" про перешкоджання виїздам депутатів у закордонні відрядження. Спікер оприлюднив статистику запитів та погоджень на відрядження