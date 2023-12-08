Мер Києва Віталій Кличко у прямому ефірі показав ділянку "синьої" гілки метро, яку закрили через затоплення та загрозу обвалу.

Рух столичної підземки на шести станціях - від "Теремків" до "Деміївської" зупинили, бо виявили тріщини у тунелі поряд з метро "Деміївська", які несли загрозу життю людей. Судячи з відео, метро перебуває під загрозою обвалу.

Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" - "Либідська".

Як повідомляє КМДА, тріщини у конструкціях утворилися, тому що перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися у заплаві річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах за штучного водозниження.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив:

Ці перегінні тунелі між станціями споруджувалися у 2008-2010 роках у складних умовах: не в автоматичному, а майже ручному режимі. Тоді довелось розрити велику ділянку глибиною 8-10 метрів, яка наразі пропускає воду. Це зона річки Либідь, яка частково йде під поверхнею. Там, на жаль, є глина, що не дає воді спускатись вниз. Підтоплення тунелю – це складові однієї проблеми. Вода тисне на стінки тунелю, він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду. А коли йде потяг, цей процес ще більше прискорюється.

Зараз є три версії того, що сталося:

Порушення техніки безпеки (гідроізоляції) при будівництві тунелю;

Активність річки Либідь;

Плавуни.

Для вирішення транспортної проблеми від "Теремків" до "Либідської" запускають додатковий наземний транспорт.

Наразі від "Теремків" до "Либідської" курсує 55 автобусів та 15 тролейбусів. Найближчим часом кількість наземного транспорту, що дублює маршрути закритих станцій метро, збільшать до 77 автобусів і 20 тролейбусів.