Верховна Рада України прийняла в цілому Закон щодо забезпечення будівництва й експлуатації Національного військового меморіального кладовища №10289.

Закон було розроблено з метою реалізації Закону України щодо Національного військового меморіального кладовища №2292-IX.

Законопроект передбачає, що місце розташування кладовища визначатиме Кабмін. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, документ дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи.

Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля. Тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже в першій половині 2024 року.

2 травня Рада окремим законом №9240 визначила місце для Національного військового меморіального кладовища у "Биківні". Але законопроект досі не підписаний і навряд чи буде.

Народний депутат Ярослав Железняк написав, що "за інформацією від урядовців", Національне військове меморіальне кладовище відкриють у Гатному.

Інформацію про перенесення цвинтаря для захисників до Гатного підтвердила й народна депутатка Ірина Геращенко.

ВР перенесла місце для створення Національного Меморіального Кладовища з Биківні до Гатного.

У жовтні 2022 року КМДА доручили розробити план території для розташування Національного військового меморіального кладовища в урочищі "Лиса Гора", однак активісти та уряд виступили проти.

Зрештою Київська міськрада вирішила, що військовий цвинтар, де будуть поховані захисники України, відкриють у Києві поблизу урочища Бабин Яр - вздовж вулиці Олени Теліги.