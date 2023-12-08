Спортсмени з росії та Білорусі зможуть виступити на літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році у нейтральному статусі. Відповідне рішення ухвалив виконком Міжнародного Олімпійського комітету.

Взяти участь в Іграх зможуть лише атлети з індивідуальних видів спорту, у командних змаганнях збірних з рф та Білорусі не буде.

Також на Олімпіаду не допустять тих росіян і білорусів, які публічно підтримують російську агресію проти України та уклали контракт зі збройними силами.

Жодну офіційну особу чи спортивного функціонера з рф та Білорусі на Олімпіаду не запросять.

Також на паризькій Олімпіаді буде заборонено будь-яку російську та білоруську національну символіку.

У МОК уточнили, що зараз на Олімпіаду кваліфікувалися лише вісім росіян та троє білорусів. Для порівняння, зазначає організація, з України кваліфікувалися 60 атлетів.

На Олімпіадах у Пекіні у 2022 році та в Токіо у 2021 році російські спортсмени також виступали у нейтральному статусі. Тоді це було пов'язано з допінговим скандалом.

Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі з 26 липня по 11 серпня.

Нагадаємо, у липні українським спортсменам дозволили виступати на змаганнях з росіянами та білорусами.