Львівська міськрада 8 грудня затвердила рішення щодо єдиних тарифів на послуги з перевезення пасажирів в усіх видах громадського транспорту Львова. А для електротранспорту - встановили вартість оплати через QR-коди та вартість місячних проїзних абонементів. Рішення набирають чинності з понеділка, 11 грудня.

З понеділка вартість однієї поїздки в міських автобусах, трамваях та тролейбусах залежатиме від обраного пасажиром способу оплати та становитиме:

13 грн - при оплаті транспортною карткою ЛеоКарт,

15 грн - при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC,

20 грн - при оплаті готівкою у водія

6,5 грн - для студентів при оплаті студентською транспортною карткою ЛеоКарт.

Тобто, найдешевшою буде поїздка з транспортною карткою ЛеоКарт, а найдорожчою - при оплаті готівкою.

Штраф за безквитковий/незавалідований проїзд становитиме 300 грн.

З 11 грудня і ще впродовж кількох днів контролери мають бути лояльними до пасажирів та допомагатимуть їм оплачувати чи валідувати проїзд.

Крім того, виконавчий комітет встановив вартість оплати через QR-коди та вартість місячних проїзних абонементів для електротранспорту. Відтак з 11 грудня 2023 року вартість поїздки при оплаті за допомогою смартфона через QR-коди Приват24 та EasyPay складатиме 15 грн.

Також з 11 грудня місячні проїзні картки можна буде придбати вже за новою ціною:

Загальна місячна проїзна картка коштуватиме: 420 грн - електронний варіант та 430 грн - звичайний.

Вартість місячного студентського абонемента - 210 грн та 215 грн відповідно.

Місячна картка для підприємств, установ та організацій Львівської МТГ коштуватиме 500 грн.

За інформацією ЛКП "Львівелектротранс", проїзні картки за ще чинною на сьогодні вартістю можна буде придбати до 10 грудня включно. Вони будуть дійсними в електротранспорті до закінчення терміну їх дії.

У Львові з 11 грудня безготівкова оплата проїзду стане доступною на усіх міських маршрутах. Безготівково за проїзд можна буде оплатити банківською картою чи пристроєм з NFC та транспортною карткою ЛеоКарт. Також залишається можливість оплати готівкою у водія - але ця опція буде найдорожчою для пасажира.

Право на пільговий проїзд надаватиметься виключно за умови наявності персоналізованої транспортної картки ЛеоКарт. За винятком військових та прирівняних до них осіб - вони зможуть і надалі користуватися громадським транспортом на підставі своїх посвідчень.

Пасажирам, які оплачують готівкою, нагадують про необхідність отримувати та зберігати паперовий квиток впродовж всієї поїздки, а власникам ЛеоКарт - про необхідність валідувати проїзд.

Важливо: контролери перевірятимуть не наявність транспортної картки, а саме факт валідації.

Мешканців, які мають право на пільговий проїзд у міському транспорті та ще не оформили персоналізовану транспортну картку ЛеоКарт, закликають подавати документи для її виготовлення, попередньо здійснивши запис за номером телефону 0800-303-007.

Нагадаємо, проїзд у громадському транспорті Харкова залишиться безкоштовним у 2024 році.