Рада посилила незалежність САП і частково прибрала "поправки Лозового" [ Редагувати ]
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №10060, який виділять Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в окремий орган. За - 298 голосі. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
На жаль, але в законопроекті тільки дуже частково скасовані деякі норми по "правкам Лозового".
Прийняття законопроекту є однією з основних вимог МВФ та ЄС, а також послів G7. Правда позиція останніх по правкам Лозового була проігнорована.
Посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - один з маяків МВФ для отримання допомоги і рекомендацій, наданих у висновку Європейською Комісією, в частині подальшого посилення боротьби з корупцією, написала народна депутатка Ірина Геращенко.
- Вдосконалюється процедура конкурсного відбору прокурорів та керівництва.
- САП виокремлюється в окремий орган зі структури Офісу Генерального прокурора.
- Передбачаються нові механізми дисциплінарного контролю та зовнішнього аудиту САП.
- Скасовуються поправки щодо терміну розслідування до вручення підозри.
На період воєнного стану було встановлено термін 30 місяців для розслідування до вручення підозри, тепер ці обмеження скасовано і розслідування може тривати безтерміново.
Таку вимогу озвучували наші міжнародні партнери, стурбовані тим, що фігуранти корупційних справ уникають покарання і рятують майно , здобуте корупційним шляхом, через обмежені терміни розслідування.
"За дні до голосування посли G7 чітко сказали - без повного скасування "правок Лозового" реформа САП не матиме сенсу, пише Центр протидії корупції. Але, схоже, Сергій Іонушас (голова правоохоронного комітету Ради - ред.) вирішив, що можливості для корупціонерів важливіші, аніж підтримка міжнародних партнерів, за які виживає Україна", - пише Центр протидії корупції.
Так, правоохоронний комітет Сергія Іонушаса лишив у законопроєкті №10060 ключову норму "правок Лозового" - п.10 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу. Посилаючись саме на цю норму і розвалюють усі корупційні справи. Без її скасування інші зміни просто не мають жодного сенсу.
Центр протидії корупції реєструє петицію до Президента України з вимогою скасувати "правки Лозового" в повному обсязі.
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