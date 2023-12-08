Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №10060, який виділять Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в окремий орган. За - 298 голосі. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

На жаль, але в законопроекті тільки дуже частково скасовані деякі норми по "правкам Лозового". Прийняття законопроекту є однією з основних вимог МВФ та ЄС, а також послів G7. Правда позиція останніх по правкам Лозового була проігнорована.

Посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - один з маяків МВФ для отримання допомоги і рекомендацій, наданих у висновку Європейською Комісією, в частині подальшого посилення боротьби з корупцією, написала народна депутатка Ірина Геращенко.

Вдосконалюється процедура конкурсного відбору прокурорів та керівництва.

САП виокремлюється в окремий орган зі структури Офісу Генерального прокурора.

Передбачаються нові механізми дисциплінарного контролю та зовнішнього аудиту САП.

Скасовуються поправки щодо терміну розслідування до вручення підозри.

На період воєнного стану було встановлено термін 30 місяців для розслідування до вручення підозри, тепер ці обмеження скасовано і розслідування може тривати безтерміново.

Таку вимогу озвучували наші міжнародні партнери, стурбовані тим, що фігуранти корупційних справ уникають покарання і рятують майно , здобуте корупційним шляхом, через обмежені терміни розслідування.

"За дні до голосування посли G7 чітко сказали - без повного скасування "правок Лозового" реформа САП не матиме сенсу, пише Центр протидії корупції. Але, схоже, Сергій Іонушас (голова правоохоронного комітету Ради - ред.) вирішив, що можливості для корупціонерів важливіші, аніж підтримка міжнародних партнерів, за які виживає Україна", - пише Центр протидії корупції.

Так, правоохоронний комітет Сергія Іонушаса лишив у законопроєкті №10060 ключову норму "правок Лозового" - п.10 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу. Посилаючись саме на цю норму і розвалюють усі корупційні справи. Без її скасування інші зміни просто не мають жодного сенсу.

Центр протидії корупції реєструє петицію до Президента України з вимогою скасувати "правки Лозового" в повному обсязі.