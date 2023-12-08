Китай знижує вартість візи [ Редагувати ]
Посольства та консульства Китаю за кордоном скоротять візові збори до 75% від поточної вартості оформлення візи. Про це повідомив під час брифінгу представник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь.
"Знижка" діятиме з 11 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року. Вона застосовуватиметься всіма посольствами та консульствами Китаю.
Для уточнення деталей необхідно звертатися до посольства чи консульства КНР у тій чи іншій конкретній країні.
За словами чиновника, влада Китаю має намір продовжувати спрощувати можливість закордонних поїздок громадян країни, а також продовжувати роботу над розвитком в'їзного туризму.
Нагадаємо, з 1 грудня до Китаю без візи на 15 днів дозволили в'їжджати громадянам Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії. Безвіз для громадян цих країн діятиме впродовж одного року.
До пандемії COVID-19 право безвізового в'їзду до Китаю мали громадяни Брунею, Японії та Сінгапура. Однак ця практика була скасована з початком пандемії.
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З 1 грудня до Китаю без візи на 15 днів зможуть в'їжджати громадяни Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії. Безвіз для громадян цих країн діятиме впродовж одного року
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