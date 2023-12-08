Baldur's Gate 3 стала грою року на The Game Awards 2023 (відео) [ Редагувати ]
На церемонії нагородження у галузі інтерактивних розваг The Game Awards грою 2023 року визнали The Baldur's Gate 3. Про це повідомляється на сайті заходу.
Також ця гра також здобула перемогу в номінаціях "Найкраща підтримка спільноти", "Найкраща рольова гра", "Найкращий мультиплеєр" та "Гра року за версією геймерів".
Крім того, нагороду за найкраще виконання персонажа у грі отримав Ніл Ньюбон (Астаріон у Baldur's Gate 3).
Одним із лідерів за кількістю номінацій також стала гра Alan Wake 2. Вона перемогла в номінаціях "Найкраща ігрова режисура", "Найкраща розповідь" та "Найкращий візуальний дизайн".
Найкращою незалежною грою визнали Sea of Stars, а найкращою дебютною інді-грою - Cocoon.
Нагороду як найкраща пригодницька гра здобула The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Найкращою екшен-грою було названо Armored Core VI: Fires of Rubicon.
Найкращою екранною адаптацією гри визнано серіал The Last of Us.
Також на церемонії Game Awards представили трейлери майбітніх ігор. Серед них - ігрова адаптація фільму "Парк юрського періоду", новий хорор від гейм-дизайнера Хідео Кодзіми, а також науково-фантастична гра Exodus, одного з персонажів якої озвучить Меттью Макконахі.
Трейлери ігор на The Game Awards 2023
Brothers: A Tale of Two Sons
Exodus
God of War Ragnarök: Valhalla
Senuaʼs Saga: Hellblade II
KEMURI
No Rest for the Wicked
Игры SEGA
OD
Suicide Squad: Kill the Justice League
Final Fantasy VII Rebirth
Skull and Bones
Marvelʼs Blade
Last Sentinel
Monster Hunter Wilds
Нагадаємо, Rockstar Games офіційно показала трейлер Grand Theft Auto VI (GTA 6) і оголосила, що гра вийде в 2025 році.
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