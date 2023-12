Вручення нагороди у номінації "Найкраща адаптація гри" (серіал "The Last of Us")

На церемонії нагородження у галузі інтерактивних розваг The Game Awards грою 2023 року визнали The Baldur's Gate 3. Про це повідомляється на сайті заходу.

Також ця гра також здобула перемогу в номінаціях "Найкраща підтримка спільноти", "Найкраща рольова гра", "Найкращий мультиплеєр" та "Гра року за версією геймерів".

Крім того, нагороду за найкраще виконання персонажа у грі отримав Ніл Ньюбон (Астаріон у Baldur's Gate 3).

Одним із лідерів за кількістю номінацій також стала гра Alan Wake 2. Вона перемогла в номінаціях "Найкраща ігрова режисура", "Найкраща розповідь" та "Найкращий візуальний дизайн".

Найкращою незалежною грою визнали Sea of Stars, а найкращою дебютною інді-грою - Cocoon.

Нагороду як найкраща пригодницька гра здобула The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Найкращою екшен-грою було названо Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Найкращою екранною адаптацією гри визнано серіал The Last of Us.

Також на церемонії Game Awards представили трейлери майбітніх ігор. Серед них - ігрова адаптація фільму "Парк юрського періоду", новий хорор від гейм-дизайнера Хідео Кодзіми, а також науково-фантастична гра Exodus, одного з персонажів якої озвучить Меттью Макконахі.

Нагадаємо, Rockstar Games офіційно показала трейлер Grand Theft Auto VI (GTA 6) і оголосила, що гра вийде в 2025 році.