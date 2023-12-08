Ворог перекидає додаткові сили під Куп'янськ і намагається захопити Синьківку - ЗСУ [ Редагувати ]
Російські окупанти не припиняють штурмових дій на Куп'янському напрямку. На цій ділянці фронту зафіксовано перекидання додаткових сил противника, які намагаються просунутися до Синьківки та захопити населений пункт.
Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.
Говорячи про ситуацію на Куп'янському напрямку, спікер відзначив активність росіян по всій смузі. Сили оборони відбивають атаки та завдають противнику втрат в особовому складі та техніці.
"Ворог намагається захопити Синьківку для того, щоб організувати плацдарм на Куп'янськ", - сказав офіцер.
Представник командування Сухопутних військ розповів про активне застосування військами РФ авіації та дронів-камікадзе на даній ділянці фронту. А кількість артилерійських обстрілів противника за позиціями ЗСУ протягом доби склала 477 разів.
Сили оборони на Куп'янському напрямку ліквідували за минулу добу 224 солдати ЗС РФ, 16 безпілотників і 23 одиниці техніки, серед яких 1 танк і 3 броньовані машини, додав Фітьо.
Раніше повідомлялось, що путін поставив перед окупантами чергове цинічне завдання.
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