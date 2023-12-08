Зеленський підписав чотири важливі для вступу в ЄС закони [ Редагувати ]
Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 грудня, підписав чотири важливі євроінтеграційні закони.
Президент сьогодні підписав кілька важливих законів, що допоможуть Україні під час вступу в Європейський союз. Зокрема це закони:
10203-1 - збільшення на 300 людей склад НАБУ;
10262 - можливість НАЗК перевіряти майно набуте до публічної служби;
10288-1 - щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах;
10060 - про незалежність САП.
За збільшення штату НАБУ на 300 осіб у другому читанні проголосувало 332 нардепи, за можливість перевірки Національним агентством із запобігання корупції майна чиновників, придбаного до служби – 308 депутатів, а 317 нардепів підтримали документ про нацменшини.
Нагадаємо, президент Зеленський анонсував "комплексні" рішення щодо мобілізації.
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