Зеленський звільнив трьох голів райдержадміністрацій [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення трьох голів районних державних адміністрацій у Чернігівській та Дніпропетровській областях.
Згідно з текстом указів, були звільнені:
Юрій Яндульський з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
Олексій Лендьєл з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
Іван Ващенко з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.
Олександр Мусієнко з посади начальника Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області.
Також глава держави своїми указами призначив:
Дмитра Ляхна начальником Горностаївської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
Руслана Русаля начальником Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області.
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