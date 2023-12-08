Україна готує бригади до нових наступальних та оборонних операцій - Кулеба [ Редагувати ]
Триваюча збройна відсіч українських захисників широкомасштабній військовій агресії рф знижують можливості кремля для перегрупування. Москва використала б зупинку боїв для підготовки нового нападу.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Чиновник переконаний, що будь-яка пауза у бойових діях зараз просто дасть російським окупантам шанс перегрупуватися та підготуватися до нових активних військових кампаній проти України.
"Єдиним результатом буде те, що Росія позбудеться втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і здійснить новий напад", - зазначив Кулеба.
При цьому глава МЗС повідомив про підготовку українською стороною підрозділів та частин до нових наступальних та оборонних операцій на фронті.
"Ми налаштовуємо наші бригади на нові контрнаступальні та оборонні операції", - розповів міністр.
Раніше міністри закордонних справ країн-членів НАТО наголосили, що їхні країни не відчувають втоми від російської агресії проти України. Заявили, що підтримка наших військових буде посиленою.
по темі
Російські окупанти не припиняють штурмових дій на Куп'янському напрямку. На цій ділянці фронту зафіксовано перекидання додаткових сил противника, які намагаються просунутися до Синьківки та захопити населений пункт
Нашу державу представляв очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Найважливіші заяви, які лунали - в матеріалі Ірини Іванової.
Кількість поранених через обстріл підприємства у Торецьку Донецької області зросла. Наразі постраждалих вже не четверо, а п'ятеро
Війська рф вночі випустили територією України 21 дрон-камікадзе типу "Шахед" і три крилаті ракети Х-59
Російська армія сьогодні, 28 листопада, завдала авіаудару по підприємству в Торецьку Донецької області. Унаслідок ворожої атаки постраждали чотири жінки