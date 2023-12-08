Триваюча збройна відсіч українських захисників широкомасштабній військовій агресії рф знижують можливості кремля для перегрупування. Москва використала б зупинку боїв для підготовки нового нападу.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Чиновник переконаний, що будь-яка пауза у бойових діях зараз просто дасть російським окупантам шанс перегрупуватися та підготуватися до нових активних військових кампаній проти України.

"Єдиним результатом буде те, що Росія позбудеться втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і здійснить новий напад", - зазначив Кулеба.

При цьому глава МЗС повідомив про підготовку українською стороною підрозділів та частин до нових наступальних та оборонних операцій на фронті.

"Ми налаштовуємо наші бригади на нові контрнаступальні та оборонні операції", - розповів міністр.

Раніше міністри закордонних справ країн-членів НАТО наголосили, що їхні країни не відчувають втоми від російської агресії проти України. Заявили, що підтримка наших військових буде посиленою.