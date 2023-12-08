Україна отримає винищувачі F-16 у короткостроковій перспективі. Але в ході переговорів з союзниками обговорюються не лише вони.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

Він розповів, що Україна готується до отримання F-16. Наша країна працює і над інфраструктурою, і технічним обладнанням. При цьому пілоти і технічна команда готуються.

"Короткостроково ми отримаємо F-16. Середньостроково, на перспективу також робили замовлення для Сил оборони майбутнього, але це 2027-2030 рік. Робота йде, скоро ми їх отримуватимемо. Ми обговорюємо не лише F-16, перелік величезний", - додав глава Міноборони.

Він уточнив, що лімітів на передачу технологій та роботу з озброєннями жодних немає.

Варто зауважити, що у публічному просторі відомо про обговорення постачання в Україну винищувачів Gripen та F-18 Hornet.

Раніше президент Зеленський зробив заяву щодо винищувачів F-16.