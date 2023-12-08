Україна незабаром отримає F-16, але з союзниками обговорюють не лише їх - Умєров [ Редагувати ]
Україна отримає винищувачі F-16 у короткостроковій перспективі. Але в ході переговорів з союзниками обговорюються не лише вони.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону.
Він розповів, що Україна готується до отримання F-16. Наша країна працює і над інфраструктурою, і технічним обладнанням. При цьому пілоти і технічна команда готуються.
"Короткостроково ми отримаємо F-16. Середньостроково, на перспективу також робили замовлення для Сил оборони майбутнього, але це 2027-2030 рік. Робота йде, скоро ми їх отримуватимемо. Ми обговорюємо не лише F-16, перелік величезний", - додав глава Міноборони.
Він уточнив, що лімітів на передачу технологій та роботу з озброєннями жодних немає.
Варто зауважити, що у публічному просторі відомо про обговорення постачання в Україну винищувачів Gripen та F-18 Hornet.
Раніше президент Зеленський зробив заяву щодо винищувачів F-16.
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