Припинення Сполученими Штатами надання підтримки Україні призведе до того, що росія наблизиться до кордонів Північноатлантичного союзу (НАТО). Це спричинить активацію статті 5 Статуту Альянсу, за що доведеться платити кров'ю американців.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його переконанням, президент рф володимир путін сподівається на те, що США припинять підтримку України, що для нього стане значущим подарунком. Кірбі вважає, що в разі захоплення України путін опиниться на порозі вступу до НАТО.

І як я вже казав, якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, скільки піде на це національної казни та крові американців, якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов'язань за статтею п'ятою (напад на одного члена НАТО, означає напад на всі країни-члени Альянсу. - Ред.), - сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Україна досягли згоди щодо спільного виробництва зброї, зокрема, гібридних систем протиповітряної оборони (ППО). Інформацію про це оприлюднили Білий дім та Пентагон.