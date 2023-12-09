Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву [ Редагувати ]
Ввечері 8 грудня російська армія здійснила ракетний удар по Миколаєву. Про це повідомив голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім у Telegram.
Вночі, 8 грудня, близько 22:12 місто Миколаїв зазнало ракетного удару, - йдеться у повідомленні.
Атака сталася на відкритій місцевості на околицях Миколаєва, але, на щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Вчора ввечері та сьогодні зранку окупанти вразили артилерійськими ударами Очаків. За попередніми даними, там не зафіксовано руйнувань та постраждалих.
Також село Солончаки Куцурубської громади потрапило під обстріл росіян, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, будівля розподільчого пункту АТ "Харківобленерго" значно постраждала в результаті ракетного обстрілу Харкова 8 грудня.
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