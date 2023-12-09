ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів: втрати рф за минулу добу [ Редагувати ]
Станом на 8 грудня 2023 року Збройні сили України ліквідували 338 120 військовослужбовців російської федерації. Протягом останньої доби було знищено ще 900 військових.
Зазначено, що дані підлягають уточненню, згідно з повідомленням Генштабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати армії рф:
- особового складу - близько 338 120 (+900) осіб,
- танків - 5632 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 10519 (+11) од,
- артилерійських систем - 8058 (+1) од,
- РСЗВ - 919 (+0) од,
- засоби ППО - 605 (+0) од,
- літаків - 324 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+0),
- крилаті ракети - 1585 (+14),
- кораблі /катери - 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10598 (+7) од,
- спеціальна техніка - 1159 (+0)
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