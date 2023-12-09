У зв'язку із закриттям шести станцій "синьої" гілки метро, в Києві планується перегляд організації руху на найбільш загружених ділянках доріг.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як відзначено Клименком, щойно завершилося засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро. За його словами, наразі основне навантаження на перевезення громадян перейшло на наземний громадський транспорт, що може суттєво ускладнити дорожні умови.

Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці, - пише Клименко.

Що зміниться:

збільшиться пропускна спроможність громадського транспорту;

відрегулюють хронометраж перемикання сигналів світлофора;

перенесуть для зручності зупинки громадського транспорту;

змінять деякі дорожні знаки;

посилять роботу патрулів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко у прямому ефірі показав ділянку "синьої" гілки метро, яку закрили через затоплення та загрозу обвалу.

Рух столичної підземки на шести станціях - від "Теремків" до "Деміївської" зупинили, бо виявили тріщини у тунелі поряд з метро "Деміївська", які несли загрозу життю людей. Судячи з відео, метро перебуває під загрозою обвалу.