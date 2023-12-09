В Офісі президента прокоментували вручення повісток у тренажерних залах [ Редагувати ]
Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, висловив свої коментарі щодо поширеного в Інтернеті відео з врученням повісток у тренажерних залах. Про це повідомляє УНІАН.
Він заявив, що держава "повинна працювати з людьми, які не дуже розуміють, що таке війна і до чого така війна може призвести".
Ви хочете жити у вільній державі, де ви можете поводити себе як ви хочете, і не хочете при цьому виступати на захист цих прав, які вам подобаються. росія, коли сюди прийде, всі ці люди будуть виглядати трохи інакше: вони не будуть ходити собі спокійно по вулицях, не будуть себе поводити так, як ніби нічого не відбувається, - додав Подоляк.
Він вказав, що на даний момент розробляється програма, яка змінить підхід до мобілізації та набору осіб. За його словами, будуть чітко визначені завдання, які держава повинна виконати, і як взаємодіяти з громадянами в цьому контексті.
Нагадаємо, флешмоб із повістками у спортзалах дістався і столиці.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що співробітників ТЦК помітили у одному з мережевих фітнес-центрів - утім їх нібито не пропустила охорона.
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