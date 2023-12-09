Міністерство освіти та науки України оголосило рейтинг найкращих вищих навчальних закладів України. Про це йдеться в інтерв'ю заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького для "Українського радіо".

В лідерах рейтингу знаходяться Київ, Харків і Львів. За словами заступника Міністра освіти і науки України Михайла Винницького, на сьогодні в Україні існує 170 державних невійськових вищих навчальних закладів, з яких 20 регулярно мають найкращих абітурієнтів і найвищі показники.

Серед найбільш популярних освітніх установ, які здобули визнання серед абітурієнтів, вирізняються:

Київський національний університет імена Тараса Шевченка

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Національний університет "Львівська політехніка"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Український католицький університет

Останнім часом виділяються й деякі регіональні університети в менших містах.

Йдеться про Дніпро і Дніпровську політехніку, яка є однією з найсильніших політехнік в країні, далі непогано стоїть Запорізький університет, Сумський державний, що дивно, враховуючи його близькість до російського кордону. Також у Франківську є Прикарпатський університет, який в нас завжди топовий, - каже фахівець.

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