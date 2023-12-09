Названо найкращі університети України 2023: хто увійшов до списку [ Редагувати ]
Міністерство освіти та науки України оголосило рейтинг найкращих вищих навчальних закладів України. Про це йдеться в інтерв'ю заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького для "Українського радіо".
В лідерах рейтингу знаходяться Київ, Харків і Львів. За словами заступника Міністра освіти і науки України Михайла Винницького, на сьогодні в Україні існує 170 державних невійськових вищих навчальних закладів, з яких 20 регулярно мають найкращих абітурієнтів і найвищі показники.
Серед найбільш популярних освітніх установ, які здобули визнання серед абітурієнтів, вирізняються:
- Київський національний університет імена Тараса Шевченка
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Національний університет "Львівська політехніка"
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Український католицький університет
Останнім часом виділяються й деякі регіональні університети в менших містах.
Йдеться про Дніпро і Дніпровську політехніку, яка є однією з найсильніших політехнік в країні, далі непогано стоїть Запорізький університет, Сумський державний, що дивно, враховуючи його близькість до російського кордону. Також у Франківську є Прикарпатський університет, який в нас завжди топовий, - каже фахівець.
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