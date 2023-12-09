Наразі у місті Авдіївка, розташованому в Донецькій області, проживає понад 1,2 тис. цивільних осіб. Головною складністю для міста залишається організація логістики.

Про це повідомив Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації в ефірі телемарафону.

За його словами, після загострення бойових дій активізувалася евакуація місцевих мешканців, але в даний момент вона знову сповільнилася через погіршення безпекової ситуації.

"Багато відповідей люди говорять, коли відмовляються їхати. Одна з таких причин - безпека по дорозі. Люди все бачать і чують... Є такі, які відверто не хочуть виїжджати, є і "ждуни", але їх небагато", - сказав Барабаш.

Барабаш вказує, що основною складністю залишається організація логістики. Зараз продукти харчування та інші необхідні товари постачаються до міста лише однією дорогою, що становить певну загрозу. За словами Барабаша, в Авдіївці наявний запас продуктів харчування, але виникають труднощі з доступом до питної води.

Нагадаємо, Україна вживає всі можливі заходи для визволення окупованих територій від загарбників і досягає певних успіхів, особливо у Чорному морі.

Про це повідомив голова Міністерства оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.