Рада закликала ЄС почати з Україною переговори щодо вступу [ Редагувати ]
Верховна рада звернулася до Європейського союзу щодо майбутнього вступу України. Нардепи закликали Брюссель дати "зелене світло" щодо переговорів про вступ на саміті 15 грудня.
На сьогоднішньому засіданні Рада схвалила постанову №10315 про Звернення до держав-членів ЄС та інституцій Європейського союзу щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до Європейського союзу.
Документ підтримали 292 народних депутати. Рада звернулася до парламентів та урядів країн ЄС, а також органів Європейського союзу і закликала почати з Україною переговори про вступ.
"Підтримати прагнення України щодо вступу до Європейського союзу шляхом прийняття рішення про відкриття переговорів про членство України в Європейському союзі під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року відповідно до статті 49 Договору про Європейський союз", - йдеться у постанові.
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