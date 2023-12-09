Верховна рада звернулася до Європейського союзу щодо майбутнього вступу України. Нардепи закликали Брюссель дати "зелене світло" щодо переговорів про вступ на саміті 15 грудня.

На сьогоднішньому засіданні Рада схвалила постанову №10315 про Звернення до держав-членів ЄС та інституцій Європейського союзу щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до Європейського союзу.

Документ підтримали 292 народних депутати. Рада звернулася до парламентів та урядів країн ЄС, а також органів Європейського союзу і закликала почати з Україною переговори про вступ.

"Підтримати прагнення України щодо вступу до Європейського союзу шляхом прийняття рішення про відкриття переговорів про членство України в Європейському союзі під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року відповідно до статті 49 Договору про Європейський союз", - йдеться у постанові.

Раніше Рада схвалила законопроект про права нацменшин.