На наших захисників ворог не шкодує ні снарядів, ні людей.

Важкі бої не вщухають на Луганщині. Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається Серебрянське лісництво під Кремінною. Ось вже другий місяць, як росіяни намагаються витіснити зі стратегічної смуги наші підрозділи і знову вийти до Лиману. Для досягнення своєї мети ворог не шкодує ні людей, ні снарядів. Більше - у репортажі Станіслава Кухарчука.

Боєць 67- ї бригади ДУК із позивним "Бобер" намагається втримати кермо на ямах та вирвах Серебрянського лісу. Цю розбиту піщану дорогу хлопці між собою називають "дорогою життя". Вона чи не єдина веде у тил …

Позивний "Бобер" - військовослужбовець 67 ОМБр ДУК:

Якщо мені на цивілці хтось скаже, їдемо в ліс, то я його пошлю дуже далеко і на три…

Росіяни про неї теж знають і постійно прострілюють. Величезний сосновий ліс вже перетворився на суцільне згарище. Ворог у небі переважає, тому на кожен рух на наших позиціях реагує артилерією … гул канонади в лісі не змовкає ні на хвилину.

Навіть у цьому пеклі боєць із позивним "Єврей" абсолютно спокійний. Його бронежилет прикрашений оберегом - портретом найближчих людей, за яких він і воює...

Це дочка, це жінка моя …це жінка зробила подарунок, аби не забувати …буває таке, що відволікаєшся і дивишся, аж посміхатись хочеться.

На наших захисників ворог не шкодує ні снарядів, ні людей. З неба Серебрянський ліс вже виглядає немов поверхня місяця… і на цій поверхні - повалені дерева в перемішку з тілами.

От тут вони жмурів накидали просто наверх, ось дивіться, вони їх позбирали, накидали і от так от лежать.

Для офіцера 67-ї бригади Івана війна з росіянами вже стала буденною справою, яку він хоче чим швидше закінчити. Минулого літа він втратив ногу під Бахмутом. Хоч і на протезі, але боєць повернувся до рідного підрозділу, якраз в час активізації штурмів. Першими ввірену йому ділянку оборони атакували регулярні частини російської армії.

Іван - офіцер 67 ОМБр ДУК:

Була перед цим …то такі були - псковський оцей. Там були поцікавіше пацанчікі, ті так воювали. Вони по своїх 200-300 приходили і забирали, до того ж до нас в тил, заривались, ми їх там жмурили, але з боєм виходили всьо.

Зараз хлопцям із ворожою піхотою трохи легше - на штурми російські генерали вже женуть непідготовлених в'язнів. Але вони теж небезпечний ворог …

Аби дістати противника у повній темряві, до бою готується розрахунок 60-міліметрового міномету. Аби навестись на ціль, хлопцям потрібно менше хвилин …

У те, що напруга у Серебрянському лісництві найближчим часом спаде, офіцер із позивним "Вій" не вірить. Після осінньої кампанії росіяни накопичують сили по всій лінії фронту і обов'язково знову підуть у наступ …

Позивний "Вій" - офіцер 67 ОМБр ДУК:

На жаль, на жаль, якби не звучало - нормальною буденністю кожен чоловік, кожен українець повинен вміти захищати нашу країну так, як нас менше, чисельно менше …і кожен має бути готовий.

Зараз лінію оборони тримають ті, хто став першим на захист країни… і їм хоч трохи, але треба перепочити.