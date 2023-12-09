З дронами, які конче потрібні для виконання бойових задач, - проблеми. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив сержант 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов.

"Ми літаємо над Авдіївкою своїми дронами, з ними, до речі, зараз невеличкі проблеми, адже частина з них застрягла на кордоні в блокаді через Польщу. І я змушений зараз займатись безпосередньо пошуком дронів. Що стосується тактики і ситуації на Авдіївському напрямку, для ворога Авдіївка була пріоритетом завжди. Станом на цю хвилину, зараз там відбуваються бої. Ворог заявляє, що взяв Степове, звичайно ми йому віримо в лапках, він нічого не взяв, зараз там відбуваються бої і ворог там розбитий. Вщент все розбите, немає жодної вцілілої хати, дуже важко... Але ЗСУ позиції тримають і, як бачите, ще й б'ють", - зазначив Фірсов.

Він додав: "Україна може виготовити 100 000 дронів на місяць і навіть більше. Дрони нам дуже потрібні, не секрет, що ворогу ми поступаємось у живій силі, техніці, боєприпасах. Єдина наша можливість - це перестати поступатись ворогу у дронах. Вони нам конче необхідні, щоб ми їх застосовували таким чином, щоб ворог боявся вийти на позиції, щоб вони кожен день прямо робили ротації".