Українським протезистам теж є чим поділитися з іноземними колегами.

Як поліпшити якість протезів для захисників? Відповідний інтенсив для українських медиків провели у Львові протезисти зі Швеції та США. Вікторія Балицька була на заході й розкаже розлогіше.

Для ветерана Віктора Потапова це вже пʼята примірка протезу руки. Над ним разом працюють українські та іноземні протезисти.

Віктор важке поранення дістав цьогоріч у липні на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу. Втратив ліву руку.

Віктор Потапов, ветеран Збройних сил України:

Побратима задвохсотили і ми хотіли його забрати. І ми пішли просто і на штурм. Щоб забрати побратима.

На протезування ветеран очікував більше двох місяців. Тепер фахівці мають підібрати всі комплектуючі протезу, щоб у майбутньому Віктор не відчував незручностей.

Має бути розслаблений, а тепер його треба натягнути. Тобто дивись вниз назад, вниз і назад.

Протез для Віктора виготовлять під час всеукраїнських навчань. До одного із львівських центрів протезування приїхали 4 фахівці із Швеції та США. А переймають досвід - протезисти із столиці та 6-х областей України. Олег Биковець із Полтави.

Олег Биковець, протезист з Полтави:

За 4 доби ми навчилися виготовляти протези плеча та передпліччя за методикою американською, з їхніми комплектуючими виробами. Воно дещо відрізняється від наших методик.

Українським протезистам теж є чим поділитися з іноземними колегами.

Олег Биковець, протезист з Полтави:

Ми привикли працювати обмеженим обладнанням та обмеженими інструментами, тому, звичайно, ми можемо їх навчити, так би мовити, з мінімальних комплектуючих зробити фінальний результат, щоб він був повністю функціональним.

Кількість пацієнтів, які потребують протезування, значно перевищує можливості української галузі.

Назар Багнюк, керівник відділу протезування Першого медичного об'єднання Львова:

Оскільки кількість поранених значно збільшилася, але виховати велику кількість протезистів, щоб забезпечити цю потребу, на жаль, не виходить. Тому ми мусимо використовувати ресурс іноземних наших спеціалістів, наших колег, з ким можна обмінюватись досвідом.

Основна увага інтенсиву - на протезах верхніх кінцівок.

Назар Багнюк, керівник відділу протезування Першого медичного об'єднання Львова:

Протезування верхніх кінцівок є складнішим ніж нижні, в певному роді через те, що верхня кінцівка не здатна покрити усі аспекти, які є в руці. Навіть як я зараз говорю, я жестикулюю, людина з протезом цього робити не може.

Іноземні колеги прагнуть навчити українських протезистів максимально індівідуальному підходу до кожного пацієнта при виборі комплектуючих для протеза.

Майкл Філавер, керівник навчань:

Українські протезисти мають дуже високий професійний рівень. Але йдеться про те, що ми їм пропонуємо нові методи і підходи.

Всеукраїнські навчання для протезистів відбуватимуться і надалі.