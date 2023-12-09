Якщо говорити об'єктивно про Серебрянське лісництво, то тут певною мірою є паритет по силах і засобах у обох сторін. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів боєць спецпідрозділу "Гвардії наступу" Олександр Мамай.

"Ділянка фронту, де я перебуваю - це Луганський напрямок, безпосередньо Серебрянське лісництво. Зараз трішки заморозки, тож техніка може їздити. В першу черегу, негода впливає на пересування піхоти в плані ротації чи підтягуванні резервів, а також на роботу дронів. Тобто, якщо дуже сильні дощі, то підтягнути резерв на передові позиції дуже складно. Якщо говоримо про сильний туман, а там є болота на півдні, чи сильний лапатий сніг, це сильно впливає на радіосигнал, тому важко налагодити радіосигнал із дронами, може насідати на дрон крига. Може бути така негода, що взагалі дрони не злітають із жодного боку", - зазначив Мамай.

Він додав: "Якщо говорити об'єктивно про Серебрянське лісництво, то тут певною мірою є паритет по силах і засобах. Мінометний вогонь, артилерійський, піхота тут більш менш є паритетною. Але якщо росіяни традиційно роблять ставку на кількість, українська сторона робить ставку на якість і ця підготовка більш якісна у підрозділів. Росіяни в цьому плані досі програють. Зарз росіяни все таки менше роблять штурмів, вони полюбляють провести артпідгтовку, мінометний вогонь, а потім провести якісь такі акції піхотою... Авіацію ворог теж тут використовує".