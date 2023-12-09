Вчора відбулось установче засідання міжнародної коаліції представників країн, а також міжнародних організацій щодо питань повернення викрадених рф українських дітей. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Вчора відбулось установче засідання міжнародної коаліції представників країн, а також міжнародних організацій щодо питань повернення викрадених рф українських дітей. Це стало результатом фактично зустрічі радників з питань безпеки на Мальті, тоді під час зібрання Канада, як країна, яка взяла на себе зобов'язання бути головною по питанню повернення українських дітей, цивільних, війсковополонених заявила, що давайте ми почнемо від слів переходити до діла. Як один із таких перших кроків - запуск міжнародної коаліції. Вчора під час закритої сесії я сказав, що ми б дуже хотіли почути конкретні пропозиції від представників країн, що можуть робити, наприклад фізично повертати дітей, організовувати додаткові механізми тиску на рф, можливо треба окремо запустити процедуру збору доказів проти рф, щоб ордер на арешт був виданий не тільки на двох осіб зараз, можливо прийшов час видавати наступні ордери. На ці питання лунали конкретні пропозиції", - зазначив Лубінець.

Він додав: "Не можу розказати багато деталей, це була закрита зустріч. Але ми фіксували конкретні пропозиції, сподіваюсь, що в майбутньому ви побачите реальні кроки. Не можу сказати, що зараз ми маємо багато результатів, але нам вдається повертати дітей. Останнє в нас повернення - це 8 дітей на День Святого Миколая. Якщо повертати по одній дитині в день, нам треба 55 років... а у нас ще не було місяця, коли б ми повернули 30 дітей. На жаль. Це реальні масштаби трагедії української нації".