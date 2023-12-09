Шалена мотивація - саме це відрізняє наших військових від окупантів. Про залізну силу духу та волю до перемоги розповіли бійці батальйону "Вовки Да Вінчі". Послухайте!

Сповістивши усю родину про те, що їде везти гуманітарну допомогу, 24-річний Бакі поїхав у Дніпро - на навчання у добровольчому батальйоні.

Позивний "Бакі", військовослужбовець батальйону "Вовки Да Вінчі":

У нас уночі були виходи, могли бути по 17 км, по 20. Це в повній екіпіровці. Да, правда магазини не були набиті, гранат у нас не було з собою, бо ми тренувалися. Вночі ми ходили по картах, нас тренірували по болотах як ходити.

За три місяці підготовки доброволець потрапив на передову.

Позивний "Бакі", військовослужбовець батальйону "Вовки Да Вінчі":

Того року це було у мене день народження як раз першого вересня, то я виїхав на свої перші бойові, це у Бахмут заїхали ми.

Бахмутський напрямок - один із найгарячіших. Командир одного з підрозділів батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Паращук розповідає про те, як тримали Бахмуті минулої зими.

Олександр Паращук, командир підрозділу батальйону "Вовки Да Вінчі":

Був підрозділ досить вмотивованих вояків і морально воно не відчувалося, але фізично звичайно це жесть. Зайти на позицію, протриматися на тій позиції… це 24 години штурму, 24 години арт-обстрілу.. практично укриття не витримують. А люди стояли.. стояли жертовно.

Після таких виснажливих боїв захисники аналізували тактику ворога.

Позивний "Бакі", військовослужбовець підрозділу батальйону "Вовки Да Вінчі":

Зеки, чи як вони кажуть, ішаки, сначала провіряють хто де, виявляють місця наші. Вони ж не такі тупі, як люди думають, вони розвиваються. Після того, як вони запускають цих, уже кращі підходять.

Добровольці вмотивовані і віддані своїй справі. Завдяки цьому "Вовки да Вінчі" і тримаються - попри втрати та складнощі.

Олександр Паращук, командир підрозділу батальйону "Вовки Да Вінчі":

Нема зарплатні, нема нагород, визнання певного. Ну це феномен напевно, феномен "Да Вінчі", який зміг це все як би утримувати своїми діями і результатом. Тому що підрозділ давав результат, результат не завдяки, а всупереч.

Активні "вовки" не лише на передовій. У тилових містах досвідчені військові організовують вишколи, де навчають базових навичок, які потрібні кожному у країні, що воює за свою свободу.

Олександр Паращук, командир підрозділу батальйону "Вовки Да Вінчі":

Є організації, які можуть за невелику плату, або абсолютно безкоштовно провести певні якісь базові навчання, володіння стрілецькою зброєю, мінно-вибуховими, їх є багато. І в чернівецькій області у нас теж є, і до війни він був вишкільний табір "Добринівці".

Майже в кожній області можна записатися на навчання. Окремі вишколи є не лише для дорослих, але і для студентів та школярів.