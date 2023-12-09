Вперше в історії України впроваджується поняття ліцензування реабілітаційної допомоги. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив директор Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Василь Стрілка.

"Вперше в історії України впроваджується поняття ліцензування реабілітаційної допомоги. Зараз ми кажемо, що допомога, яка надається повинна ліцензуватись, тобто встановлюються базові вимоги. Перед тим, як щось контролювати та перевіряти необхідно встановити правила гри. Це базові точки відліку, щоб можна було далі говорити чи відповідає той чи інший заклад ліцензії. Наша система до цього готова. Ми не придумуємо нічого нового, ми орієнтуємось на вимоги ВОЗ, європейських країн і впроваджуємо це", - зазначив Стрілка.

Він додав: "Перше, що зобов'язується робити такий заклад - це формування індивідуального плану реабілітації. Команда фахівцуів повинна провести реабілітаційне обстеження пацієнта, визначити обмеження і установити реабілітаційні цілі. Також встановлюється прогноз, за який час можна досягнути тих чи інших цілей. Також якщо людина не вмотивована включатись в процес реабілітації, з нею працюватимусь фахівці, психологи".