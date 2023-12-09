В окупантів нові дедлайни. путін доручив захопити Авдіївку та Куп'янськ до президентських виборів у рф. Ті заплановані на березень. Про це звітують в американському Інституті вивчення війни. На думку аналітиків, так диктатор хоче підвищити свої ставки перед електоратом.

І понад 90% зіткнень за минулу добу відбулися саме на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Куп'янському напрямку російські загарбники теж готуються до активізації штурмових дій, повідомляють в Силах Оборони. Нині туди російське командування перекидає штурмові загони. Остані новини з фронту - далі в огляді.

Це - кадри з окупованого Лисичанська. Росіяни семимильними кроками повертають місто у радянський союз. Замість мобільного звʼязку людям пропонують радіти таксофонам. А це - дорога до Сєвєродонецька. За мирних часів неймовірні хвойні ліси. Нині - суцільне згарище.

Ворог продовжує тиснути на Луганщині. Напередодні наші оборонці відбили кілька атак у районі Серебрянського лісництва. Деокуповані населені пункти щодня під обстрілами. Та попри це там і досі лишаються місцеві. І майорить український стяг.

Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:

Під авіаційними ударами ворога опинилися Надія, Невське та територія Серебрянського лісництва. По Невському та Білогорівці загарбники гатили з артилерії та мінометів.

У Кремінському лісі точаться важкі бої. Невпинний гуркіт артилерії по обидва боки. Та наші воїни міцно тримають оборону.

А це - кадри з Купʼянського напрямку. Коптер наших воїнів вдало відпрацьовує по "Уралу" окупантів.

Ворог скаженіє під Бахмутом. Засипаючи наших оборонців атснарядами. Проте і сам отримує. Це - кадри 92-ї окремої штурмової. На них рота безпілотників зупиняє наступ ворога.

Щосили росіяни намагаються просунутися й під Авдіївкою. На штурми постійно кидають нове мʼясо. Напередодні там Сили оборони успішно відбили 35 атак противника.

Це - кадри вдалої роботи гармати "Бредлі" по позиціях противника від 47-ї окремої механізованої бригади.

Саме місто під систематичними ворожими обстрілами. Це - кадри ДСНС. Напередодні порання отримала 72 річна жінка.

Тим часом у Новогродівці офіційно завершили пошукові роботи. Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета. Загалом під уламками померли 5-ро людей.

У Селідовому теж закінчили розбирати завали після влучання ворожих ракет. Три доби ятувальники демонтувпли аварійні конструкції в одному з навчальних закладів.

Володимир Деренко, керівник 63-ї Державної пожежно-рятувальної частини:

Було пошкоджено 10 адмінбудівель, 4 багатоповерхових житлових будинки та 4 автомобілі. Загиблих та постраждалих не було. Найбільших ушкоджень зазнала Будівля Селидівського виробничого коледжу.

Під обстрілами "Білі янголи" продовжують доправляти гуманітарку людям. Напередодні поліцейські побували у Торському.

Село розташовано за декілька кілометрів від зони бойових дій - на межі Донеччини та Луганщини. Тут досі лишається близько півтори сотні жителів.

Люди вірять, що до їхніх осель окупанти не дійдуть. Та "Білі янголи" все ж закликають до евакуації, бо вона рятує життя.