путін доручив захопити Авдіївку та Куп'янськ до президентських виборів у рф: останні новини з Донбасу [ Редагувати ]
В окупантів нові дедлайни. путін доручив захопити Авдіївку та Куп'янськ до президентських виборів у рф. Ті заплановані на березень. Про це звітують в американському Інституті вивчення війни. На думку аналітиків, так диктатор хоче підвищити свої ставки перед електоратом.
І понад 90% зіткнень за минулу добу відбулися саме на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Куп'янському напрямку російські загарбники теж готуються до активізації штурмових дій, повідомляють в Силах Оборони. Нині туди російське командування перекидає штурмові загони. Остані новини з фронту - далі в огляді.
Це - кадри з окупованого Лисичанська. Росіяни семимильними кроками повертають місто у радянський союз. Замість мобільного звʼязку людям пропонують радіти таксофонам. А це - дорога до Сєвєродонецька. За мирних часів неймовірні хвойні ліси. Нині - суцільне згарище.
Ворог продовжує тиснути на Луганщині. Напередодні наші оборонці відбили кілька атак у районі Серебрянського лісництва. Деокуповані населені пункти щодня під обстрілами. Та попри це там і досі лишаються місцеві. І майорить український стяг.
Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:
Під авіаційними ударами ворога опинилися Надія, Невське та територія Серебрянського лісництва. По Невському та Білогорівці загарбники гатили з артилерії та мінометів.
У Кремінському лісі точаться важкі бої. Невпинний гуркіт артилерії по обидва боки. Та наші воїни міцно тримають оборону.
А це - кадри з Купʼянського напрямку. Коптер наших воїнів вдало відпрацьовує по "Уралу" окупантів.
Ворог скаженіє під Бахмутом. Засипаючи наших оборонців атснарядами. Проте і сам отримує. Це - кадри 92-ї окремої штурмової. На них рота безпілотників зупиняє наступ ворога.
Щосили росіяни намагаються просунутися й під Авдіївкою. На штурми постійно кидають нове мʼясо. Напередодні там Сили оборони успішно відбили 35 атак противника.
Це - кадри вдалої роботи гармати "Бредлі" по позиціях противника від 47-ї окремої механізованої бригади.
Саме місто під систематичними ворожими обстрілами. Це - кадри ДСНС. Напередодні порання отримала 72 річна жінка.
Тим часом у Новогродівці офіційно завершили пошукові роботи. Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета. Загалом під уламками померли 5-ро людей.
У Селідовому теж закінчили розбирати завали після влучання ворожих ракет. Три доби ятувальники демонтувпли аварійні конструкції в одному з навчальних закладів.
Володимир Деренко, керівник 63-ї Державної пожежно-рятувальної частини:
Було пошкоджено 10 адмінбудівель, 4 багатоповерхових житлових будинки та 4 автомобілі. Загиблих та постраждалих не було. Найбільших ушкоджень зазнала Будівля Селидівського виробничого коледжу.
Під обстрілами "Білі янголи" продовжують доправляти гуманітарку людям. Напередодні поліцейські побували у Торському.
Село розташовано за декілька кілометрів від зони бойових дій - на межі Донеччини та Луганщини. Тут досі лишається близько півтори сотні жителів.
Люди вірять, що до їхніх осель окупанти не дійдуть. Та "Білі янголи" все ж закликають до евакуації, бо вона рятує життя.
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