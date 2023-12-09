В Україні - пік захворюваності на грип, ГРВІ та COVID. За даними лікарів, щотижня лише з діагнозом "коронавірус" госпіталізують по 4 тисячі нових пацієнтів.

Чи готові наші медики до можливого різкого напливу важких хворих? Як проходить вакцинація? Та чи можуть в Україні знову запровадити карантин та маски? Про це нам розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Його інтерв'ю далі.

Пане Ігорю. Напередодні ви казали про те, що ми знаходиомся на піку захворюваності по, зокрема, грипу, ГРВІ та Ковіду. Назвіть, будь ласка, основні цифри - скільки медики зараз фіксують нових випадків?

Якщо подивитися по статистиці, то сумарно з початку епідемічного підйому захворюваності захворіли вже 1.3 мільйона українців. Це більше, аніж минулого року - принаймні на 40%. Але разом з тим, якщо подивитися по інтенсивності епідемічного процесу, то він лише трошки більший, ніж в минулому році, лише на 8 відсотків. Є певні особливості, і особливості полягають в тому, що це сезон, коли циркулюють одночасно як вірус коронавірусу, циркулює вірус грипу і інші респіраторні віруси.

Ми будемо спостерігати таку плавну картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні, ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас фіксуються випадки коронавірусної інфекції. Їх більше, і їх кількість буде досягати піку якраз до середини грудня з поступовим загасання впродовж січня наступного року.

Вже починаючи з січня, почне більше циркулювати вірус грипу. І випадки SARS-COV-2, вони будуть сходити на певні такі мінімальні показники. Від 130 до 150 тисяч людей хворіють щотижня в Україні. І в середньому ми спостерігаємо зараз те, що госпіталізація перебуває на рівні 4-х тисяч випадків за один тиждень.

Це багато чи мало?

Це небагато. І спроможності системи охорони здоров'я, звісно, що вистачає для надання медичної допомоги. Але разом з тим, тут вартує саме сказати про те, що саме госпіталізуються зараз важкі випадки. На жаль, у людей, які мають супутні важкі неінфекційні захворювання, такі як онкологія або надмірна вага або проблеми з серцево-судинною системою, в них як грип, так і коронавірусна інфекція протікає в важкій формі. І в них більший ризик померти. Тому на жаль, але в більшості госпіталізація йде саме таких людей.

Чи висока смертність?

Смертність серед важких форм є на високому рівні. Тому що, знову ж таки, якщо подивитися на весь період епідсезону цього року, то 343 летальні випадки було зареєстровано в країні. І також, на жаль, але померло 2 дитини. І в середньому це доволі таки інтенсивні і серйозні показники. В переважній більшості, саме летальні випадки фіксуються серед тих пацієнтів, які не вакцинувались і не мали жодного епізоду щеплень. Тому це ще раз підкреслює можливість саме проведення щеплення як основного засобу профілактики важкого перебігу.

До речі, щодо вакцинації. Чи доречно щепитися саме зараз? Чи вже запізно, оскільки ми зараз знаходимось на піку захворюваності?

Пік захворювання або показники захворюваності не є перешкодою для проведення вакцинації. Вакцинацію можна і треба робити впродовж всього епідемічного сезону. Звісно, щоб мати повноцінний імунітет, після закінчення вакцинації, наприклад, проти грипу, треба, щоб ще пройшло щонайменше 2-3 тижні. Але разом з тим, щепитися не пізно.

Кількість звернень для самостійної вакцинації, враховуючи, що вакцина проти грипу, вона є лише комерційною, вона є незначною і набагато меншою, ніж в минулий і позаминулий періоди, на жаль. Вакцина проти коронавірусної інфекції, вона також є доступна. І вакцинуватись можна незалежно від того, які по захворюванності ви будете бачити.

Чи ефективні вакцини, які закупило Міністерство охорни здоров'я, враховуючи те, що, як ми всі знаємо, коронавірус дуже швидко мутує?

Стосовно вакцин. Я би тут хотів сказати, що зараз Україна вже не закуповує вакцин проти коронавірусної інфекції. І остання закуплена вакцина, яка в нас використовувалася, це вакцина Coronavac, яка вже була використана в країні. Або закінчився термін придатності. Вся вакцина, яка зараз використовується - це вакцина, яка надходить в країну в якості гуманітарної допомоги через міжнародний механізм CoVax.

Стосовно ефективності вакцини, вони не були змінені, тобто вакцина залишається ефективною проти будь-яких штамів. Але разом з тим, враховуючи те, що зараз все ж таки по всьому світу домінуючим є штам Омікрон, основна рекомендація полягає в тому, що у випадку вибору все ж таки вартує віддати перевагу Омікрон-специфічній вакцині. Це та вакцина, яка враховує особливості Омікрону і все ж таки більш ефективно захищає саме від Омкурон-вірусу. Така вакцина також була отримана в рамках механізму CoVax і вона зараз розвозиться по території країни.

Запитаю щодо карантину. Офіційно карантинні обмеження у нас були скасовані в країні ще в липні цього року. Чи можливо таке, що наша країна знову повернеться до обмежень?

Малоймовірно, що ми будемо повертатися до таких суттєвих обмежень, які були в нас в ковідні часи. І тому, що зараз прогноз розвитку ситуації по грипу і ГРВІ, він, скажімо так, є спокійним не лише для України, але й для європейського регіону точно також. Не очікується циркуляції в цьому епідемічному сезоні якихось особливих підтипів грипу, які можуть уносити велику кількість життів.

Станом на сьогодні лише одна область перевищує епідемічний поріг. Це Чернівецька область. Але я би хотів сказати, що це перевищення порогу, це означає, що в цій області хворіє більше, аніж в сереньому там хворіло в попередні роки. Це не означає, що ситуація є критична або це терміново потребуватиме якихось активних дій.

Тобто, маски і кольорові карти, можна сказати, в минулому?

Ні, тому що якщо людина захворіла або ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то ви маєте надягнути маску на себе для того, щоб не інфікувати інших. Це правило треба запам'ятовувати. І в тому числі, якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, і ви прямуєте до свого сімейного лікаря, користуючись транспортом, то маску потрібно вдягати на хвору людину. Але, якажімо так, використання масок в людних місцях, використання масок для здорових людей є неоправданим. І воно не буде рекомендовано як протиепідемічний захід.

А щодо тестування на коронавірус, чи охоче зараз українці тестуються?

Зараз ми використовуємо 2 методи тестування. Є в наявності швидкі тести для діагностики SARS-COV-2 первинної ланки медичної допомоги. І також для тих пацієнтів. яким це необхідно, може бути проведена ПЛР-діагностика. Розрахунково навіть тих тестів, які є зараз в наявності, їх вистачає до кінця 2024-го року.

Скажіть, будь ласка, чи готові зараз медзаклади до різкого напливу пацієнтів, враховуючи те, що дуже багато медзакладів приймають наших поранених з фронту зокрема?

Після початку повномасштабної війни, після лютого 2023-го року була суттєво змінена і переформатована система охорони здоров'я. І безумовно, зараз є лікарні, які працюють для обслуговування військових, але разом з тим у нас залишилась певна кількість закладів охорони здоров'я, які працюють на забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій.

Щонайменше, у нас 173 таких лікарні є на рівні країни, і кожна така лікарня здатна обслуговувати щонайменше 200 тисяч того населення, де перебуває ця лікарня. Там є відповідний ліжковий фонд. І є необхідне забезпечення для того, щоби надавати максимально швидко ефективну допомогу при масовому потраплянні хворих або постраждалих.

Тому лікарні готові і відповідно до навіть цих вимог, цього пакету готовності, кожна така лікарня забузпечує незнижувальний запас лікарських засобів, які їй необхідні саме для забезпечення автономної роботи. Тобто, лікарня може працювати, обслуговуючи велику кількість населення в автономному режимі без отримання якихось додаткових ліків з центральних складів. І, напевно, останнє, що в минулому році багато закладів охорони здоров'я точно також, як і інших об'єктів критичної інфраструктури, стикалися з блекаутами, і ситуація дійсно зараз може повторитися.

Тому заклади охорони здоров'я впродовж, напевно, останніх 2-х років інтенсивно дооснащувалися електрогенераторами, і зараз ми маємо в системі охорони здоров'я трішки більше, ніж 10 тисяч генераторів. Для того. щоб заклади охорони здоров'я мали автономію і продовжували надавати медичну допомогу, не зважаючи на всі ті виклики, з якими вони стикаються.

Тобто, можна сказати, що наші медзаклади готові до роботи в будь-яких умовах?

Так, абсолютно.